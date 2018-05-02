Областная больница №3 в Тобольске получила вакцину от клещевого энцефалита

17:43 02 мая 2018
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www.mediclinic.ru
| Фото: www.mediclinic.ru

Областная больница №3 получила 7 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита для взрослых и 2 тыс. доз для детей для проведения ревакцинации ранее привитых граждан и вакцинации граждан из группы риска.

Как сообщили в администрации Тобольского района, прививки обязательны для тех, кто занят сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными работами, то есть для специалистов, чья профессиональная деятельность напрямую связана с посещением лесов и полей.

Среди детей бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита проводится среди юных геологов, воспитанников секций по спортивному ориентированию, а также ребят, занятых в отрядах мэра. Чтобы поставить прививку ребенку, родителям необходимо обратиться к участковому педиатру, пишет ИА "Тюменская линия".

Врачи напоминают, что за экстренной помощью в течение 48 часов после укуса клеща необходимо обращаться в приемное отделение больницы, ФАП, поликлинику по месту жительства или в инфекционное отделение по улице Красноармейская, 6.

Теги: больница , вакцинация , клещи , Тобольский район
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