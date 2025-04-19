Кабинет профилактики клещевых инфекций могут посетить тюменцы

По данным Роспотребнадзора, первые укусы клещей в Тюменской области 2025 году были зафиксированы уже в конце марта. На сегодняшний день зарегистрировано более 500 случаев укусов. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"Урожайным" на клещей был 2023 год, когда в медучреждения Тюмени с укусами обратились более 8 тысяч человек. У 17 из них диагностировали клещевой энцефалит.

Клещи переносят два особенно опасных заболевания. Это клещевой энцефалит — вирус которого поражает центральную нервную систему (возможны паралич, нарушения речи и даже летальный исход), а также боррелиоз (болезнь Лайма) — поражает суставы, сердце, нервную систему.

Из-за опасности этих заболеваний, объясняет заведующая отделением "Областной инфекционной клинической больницы" (ОИКБ), врач-инфекционист Ирина Савельева, лица с фактом присасывания клеща обязательно нуждаются в наблюдении и проведении всех профилактических мероприятий.

В эпидсезон на базе приемного отделения (г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а) открывается кабинет иммунопрофилактики клещевого энцефалита. Здесь ставят противоклещевой иммуноглобулин, дают рекомендации по антибактериальной профилактике боррелиоза.

Клеща нужно отнести в лабораторию на исследование на анализ в лабораторию, аккредитованную Роспотребнадзором (ул. Холодильная, 57), либо в ОИКБ, - сообщает пресс-служба ОИКБ (г. Тюмень).