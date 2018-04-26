В Тюмени после встречи с клещами в больницу обратились 30 человек

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, в медучреждениях Тюменской области с конца марта зарегистрировано 55 обращений по поводу присасывания клещей.

С начала эпидсезона фиксируются единичные случаи присасывания на десяти административных территориях, в том числе в Тюмени — 31 случай, в Ишиме — 7, в Ялуторовском районе — 3.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 98% пострадавших. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не зарегистрировано.

Обращаться за медицинской помощью в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше — желательно в первые сутки. В Тюмени пострадавшим от укуса клеща (как взрослым, так и детям) помощь оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).

Снятых клещей тюменцам рекомендуют отдавать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области или Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.