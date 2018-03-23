Тюменцы посмотрят фильм "Тобол" раньше всех

18:04 23 марта 2018
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Фото Татьяны Тихоновой

Продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев 23 марта сообщил журналистам и приглашенным на показ трейлера гостям о том, что первыми готовый фильм увидят жители Тюменской области.

Планируется, что в Тюмени показ фильма пройдет 21 ноября. На следующий день, 22 ноября, поклонники фильма и все, кто причастны к его созданию, смогут оценить картину в Тобольске. 24 ноября фильм посмотрят в Ноябрьске.

В Москве официальная презентация "Тобола" состоится 27 ноября. В широкий прокат фильм должен выйти 29 ноября.

Теги: кинопремьеры , Тобольск
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