Съемки фильма "Тобол" проходят в Рентерее

Фото пресс-службы ТИАМЗ

В Тобольске продолжаются съемки масштабного кинопроекта "Тобол". Одной из площадок фильма стал музейный комплекс "Рентерея". На время проведения съемок объект временно закрыт для посетителей, сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.

Здание, построенное предположительно в 1714-1717 гг. по проекту сибирского зодчего Семена Ульяновича Ремезова для хранения государевой казны связано с именем первого губернатора Сибири, князя Матвея Петровича Гагарина и имеет еще одно название – "Шведская палата". К ее строительству губернатор привлек пленных солдат и офицеров шведской армии, участников Северной войны 1700-1721гг., находившихся на территории Тобольска в ссылке.

В наше время в стенах уникального архитектурного памятника реализован музейный проект – открытое фондохранилище "Временно доступен": жители и гости города имеют возможность познакомиться с коллекциями и уникальными экспонатами, многие из которых представлены впервые.

Съемки киноленты по роману-пеплуму Алексея Иванова стартовали на территории Кремля и в Нижнем посаде в марте этого года. Вместе с известными актерами участниками массовых сцен выступают наши земляки. Художественный фильм рассказывает об истории освоения Сибири во времена Петра I, губернаторе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

Хотя проект не претендует на абсолютную историческую достоверность, кинолента вызвала большой ажиотаж уже на стадии подготовки к съемкам. По прогнозам премьера картины в кинотеатрах должна собрать не меньше 10 миллионов зрителей.