ДК "Водник" организует досуг для тюменцев всех возрастов

Дом культуры "Водник" предлагает тюменцам активно провести свободное время. Программы досуга разнообразные и предназначены для всех возрастных категорий.

Например, для дошкольников и младших школьников работают семейный театр, кукольный театр и рисование песком. Для детей постарше открыт набор в студии "Современная хореография" и "Фитнес".

Взрослые тюменцы могут посетить йогу и художественную студию. Для старшего поколения ДК "Водник" запустил проект "Новое время", в рамках которого запланированы мастер-классы, обучающие и развлекательные занятия.

Записаться в студию по интересам, а также уточнить подробности можно по телефонам 8 (3452) 45-47-29, 8 (3452) 45-93-44.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.