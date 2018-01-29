Тюменских пенсионеров приглашают в "Новое время"

Дом культуры "Водник" запускает проект для людей старшего поколения под названием "Новое время". В программу входят различные курсы и мастер-классы.

Так, например, можно посетить мастер-класс по изготовлению сувениров или сходить на гимнастику 55+, компьютерные курсы "Бабушка-блогер", лингвистический кружок "Полиглот", попасть на тематические фотосессии и просто душевно провести время под баян.

Старт проекта состоится 5 февраля в 9:00 на базе ДК "Водник", по адресу: Судоремонтная, 1а. Подробности можно уточнить по телефонам 45-47-29, 45-93-44.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.