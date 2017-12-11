В Тюмени обсудят, как можно изменить город к лучшему

Конференция "(Не)Спальные районы: комфорт, среда, деятельность" пройдет 13 декабря в тюменском Технопарке.

На ней будут представлены результаты исследования Тюмени с точки зрения состояния городской среды и характеристик современного горожанина. Одним из ключевых вопросов станет то, как создать комфортную и уютную среду в отдаленных от центра районах города.

"Эксперты Центра прикладной урбанистики вместе с городскими активистами изучали Тюмень несколько месяцев. У тюменцев интересовались, насколько их устраивает современное состояние города и что они готовы делать для позитивных изменений", — рассказывают организаторы.

Спикерами конференции станут курировавший этот проект в Тюмени руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов (г. Москва), урбанист и гендиректор Института территориального планирования "Урбаника" Антон Финогенов (г. Санкт-Петербург), а также Илья Мочалов, ландшафтный архитектор и генеральный директор компании "Илья Мочалов и Партнёры" (г. Москва). Они расскажут о теоретических и практических инструментах, направленных на улучшение своего города, о том, как организовать взаимовыгодное сотрудничество девелоперов, властей и лидеров городских сообществ.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили представители областной и городской власти, крупнейшие застройщики и известные архитекторы Тюмени, бизнесмены и лидеры городских сообществ. Для участия в конференции нужно зарегистрироваться по ссылке. Начало в 11:00.

Конференция проводится Центром прикладной урбанистики совместно с российской компанией "Талан".