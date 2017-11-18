Святослав Мурунов: Тюмень — хорошая слобода

Всё прирастающие микрорайоны Тюмени вне центра города должны преображаться и даже в какой-то момент перестать считаться за спальные. Для этого креативному классу города надо заинтересоваться чем-то кроме организации событий и изготовления уникальных значков и домашнего меда, а всем прочим горожанам понять, что их интересы и готовность прилагать усилия могут определять развитие территории, на которой они живут. Об этом говорил урбанист Святослав Мурунов на прошедшем накануне круглом столе, посвященном комфортной городской среде и качеству жизни в спальных районах Тюмени.

Уже бывавший в Тюмени основатель Центра прикладной урбанистики (ЦПУ) Святослав Мурунов приехал в Тюмень, чтобы провести трехдневный интенсив для активных горожан и экспертов местных сообществ, на котором будут думать, реально ли наладить жизнь в районах, которые находятся за пределами городского центра.

Предварительно Тюмень была исследована ЦПУ на предмет того, кто здесь живет и кто будет жить в ближайшие двадцать лет.

"Согласно нашему исследованию Тюмень — это классическая слобода, — поделился результатами Мурунов. — Анализ распределения всего живого и интересного в городе показал, что все это очень четко совпадает с центром города. Все ваши периферии продолжают оставаться спальными, промышленными или спально-промышленными. Они не развиваются".

По мнению Мурунова, чтобы микрорайоны начали процветать, в городе должна запуститься какая-то новая деятельность. "У Тюмени есть потенциал, в вашем городе много активных молодых людей и действительно есть креативный класс. Но как и по всей стране, он занимается не тем, чем хочет, и зарабатывает не так много, как нужно. В Тюмени вся активность уходит в событийность. Ваш город — это настоящий завод по производству событий. А чем эта событийность заканчивается? Ничем. Или кто-то делает значки, чувствует свою уникальность и получает удовольствие от этого, при этом продает два значка и покупает на это себе кофе. На жилье себе так не заработаешь. Я всегда говорю застройщикам, что денег у тех, кто будет в ближайшие годы покупать квартиры, нет. Нужно думать над тем, как развиваться иначе", — отметил урбанист.

По мнению эксперта, любая активность креативного класса должна быть консолидированной, нужен диалог, а не конкуренция и стремление воплотить все одиночными ремесленниками. Хорошо, если будут возникать сложные проекты, артели.

Минимум взаимодействия между людьми и отсутствие целостного видения развития какой-то части города создают проблемы и в сфере недвижимости. Разрастающиеся жилые комплексы во многом определяют облик микрорайона и закладывают или обрубают возможности для его развития. Когда нет запросов и ответных реплик от местного населения, которое вроде бы и должно интересоваться развитием городской среды, удачные решения застройщиков не спасает ничто. В результате оказывается, что при заботливо учтенном количестве парковочных мест у дома (если так бывает) и с яркой детской площадкой ощущение комфорта у жильцов микрорайона не возникает. Им по-прежнему нечем заняться, и им все так же приходится выбираться в центр.

Представитель группы компаний "Энко" Вадим Толчеев рассказал, что в ЖК "Преображенский" получалось оживить атмосферу с помощью массовых мероприятий на воздухе, где обитатели жилого комплекса могли перезнакомиться. Для комфорта важным становится развитие дворовых сообществ: соседи должны знать друг друга и взаимодействовать. Дмитрий Антонщенко из компании "Талан", одного из застройщиков микрорайона "Тюменская слобода", отметил, что для создания удобных для жизни условий застройщикам важно не загонять горожан в рамки, предлагая им однотипные дома эконом-класса, а пробовать новые подходы, например комбинировать элементы экономного и комфорт-класса или комфортного и бизнес-класса. Вячеслав Илясов из агентства недвижимости "Сова" подчеркнул, что характеристики объекта недвижимости подстраиваются под спрос, при этом спрос этот весьма экономичен — люди покупают не то, что хотят, а то, что могут себе позволить.

Святослав Мурунов отметил, что зачастую дело не в том, что готов предложить для создания комфортной среды застройщик, а в том, что люди сами до конца не понимают, чего хотели бы от места, в котором живут или планируют жить: "В микрорайонах вне центра нечем заняться ни подросткам, ни взрослым, а между тем мы продолжаем жить в советской логике, все ждем чего-то — что власти обеспечат нас клубами по интересам или застройщик с риэлтором что-нибудь предложат. Горожане отсутствуют как класс, мы только просим: а постройте-ка нам тут "Диснейленд" или колесо обозрения".

По его мнению, горожанин и есть один из ключевых создателей и инвесторов городской среды. Сами жители должны подключаться к обсуждению того, как будет развиваться жилое пространство еще на этапе застройки. Сюда же должны примкнуть местные власти и бизнес, чтобы наметить, как это место можно наполнить с точки зрения рабочих мест, торговых точек и развлечений, чтобы потом не возникало разделения: вот в этом районе я живу, в этом работаю, а в том развлекаюсь.

Застройщик не может лишь своими усилиями создавать отдельный город в жилом комплексе, но при этом должен понимать, органично ли его жилой комплекс встраивается в микрорайон. Сформировать целостное видение территории могут помочь доступные документы — от генплана города до документации по планировке отдельно взятого участка земли, а также исследования по теме от местных ученых.

Присутствовавшие на обсуждении представители университетского сообщества отметили, что в этом отношении регулярного обмена мнениями пока не складывается. Преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды строительного института Алексей Клюкин указал на то, что ученые продумывают, как среду чем-то наполнить, но застройщики эти наработки эксплуатировать нужным не считают, оставаясь при целях, рассчитанных на продажи привлечение покупателей. Это же было сказано и специалистами по ландшафтной архитектуре из ТюмГУ — студенты обращаются к застройщикам со своими проектами, но последние не всегда понимают, что эти проекты им могут дать.

Возвращаясь к мысли о слободе, Мурунов отметил, что это не только пространственный, но и культурный элемент. Горожан в слободе нет, но есть слобожане. Слобожанин сразу отказывается от права голоса и говорит, что от него ничего не зависит: скажите мне, что делать, я вообще думать не хочу.

"И до поры до времени многие постсоветские города развиваются в таком ключе. Слобожанину кто-то говорит, что тут будет жилье, а он в ответ: "Ура, значит, здесь я буду жить". За него все это время решают власти или застройщики, но в конце концов лимит исчерпывается, земли не остается. Тюмень — это хорошая слобода, но лимит ее развития в таком ключе исчерпан: либо Тюмень становится городом, начинает представлять новые проекты, или как Краснодар превращается в большую железобетонную деревню", — дал прогноз эксперт. — Сейчас у вас удачное стечение обстоятельств, когда можно что-то изменить".

В результате не только в Тюмени, но и в других российских городах все складывается так, что элементы, способные влиять на положение дел, в лице горожан, власти, ученых, застройщиков и иных представителей бизнеса, практически не коммуницируют между собой. Как именно возможно что-то исправить, эксперт так и не раскрыл, но указал на то, что в целом интуитивно понятно всем: ключ ко всему — диалог.

"Город — это пространство конфликта и консенсуса. Нужно договариваться, если есть конфликт, то надо понять, в чем мы разные. Скажем, чтобы власти слышали горожан, последним надо адекватно выражать свою позицию. Горожане наполнены "жалобами и хотелками": все плохо, дайте мне что-то бесплатно. Администрация переполнена поручениями сверху по поводу развития комфортной среды и креативных индустрий, с другого конца у нее множество обращений от недовольных пенсионеров. Поэтому горожане должны все брать в свои руки: объединяться в профессиональные союзы, ассоциации, вырабатывать свою повестку и предлагать ее как альтернативу".

В пример Мурунов привел историю со строительством храма на воде в Екатеринбурге. "Выступившие против него горожане сделали анализ города, определили, сколько от этого потеряет местный туризм в денежном отношении, и нашли несколько альтернативных площадок для храма. И с конструктивной повесткой им удалось защитить свою позицию. И все это было без агрессии. То есть действовать надо не в духе: "вы козлы / нет, вы козлы", а "мы разные". Чаще люди не успевают дойти до сути конфликта, а уже начинается агрессия. Диалог — это сложнейшая вещь, для которого нужно в том числе пространство, модератор, медиатор".

Фото: группа "ЖК Плеханово Тюмень - Группа Соседей"/ vk.com

Влада Нерадовская