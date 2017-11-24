Жителей Тюмени просят подключиться к масштабному исследованию городской среды и инфраструктуры

Жителей Тюмени просят рассказать, каким они ощущают город в течение рабочей недели, с какими трудностями здесь им приходится сталкивать, что в городе их интересует или даже вызывает чувство гордости.

Анкету горожанина тюменцам предлагают заполнить представители Центра прикладной урбанистики (ЦПУ). В ноябре этого года Тюмень вошла в список городов-активных участников и модераторов ЦПУ. Этот федеральный проект уже работает в 236 городах, вовлекая в программы изменений и устойчивого развития городских активистов и экспертов местных сообществ, представителей бизнеса, власти и СМИ.

Проект в Тюмени будет лично курировать и вести Святослав Мурунов — урбанист и основатель Центра прикладной урбанистики. С 17 по 19 ноября он уже провел здесь образовательный интенсив "Школа городских компетенций", где вместе с активными горожанами и экспертами местных сообществ попытался разобраться, способна ли зародиться жизнь в спальных районах города.

По замечанию организаторов, результаты общегородского исследования будут использованы для формирования концепции и конкретных решений по новому градостроительству Тюмени.

"Участие в исследовании дает жителям возможность не только высказать свое мнение о городе и районе проживания и внести предложения по его улучшению, настроить инфраструктуру и новые функции под свои запросы, но и в дальнейшем напрямую вовлечься в изменения, выступив в роли активиста, коммуникатора, мецената, эксперта", — отмечают кураторы проекта в Тюмени.

В анкете у тюменцев в частности интересуются тем, в какой части города они проживают, в какой работают, а в какой предпочитают предаваться развлечениям, как проводят праздничные дни, часто ли бывают в центре.