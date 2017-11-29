Детский Хакатон Smart City в Тюмени соберет сотню школьников

В конкурсе Hackathon Kids, который состоится в Тюменском индустриальном университете в рамках Всероссийского Smart City&IoT Хакатон, примут участие около ста школьников Тюмени, Тобольска и Челябинска.

"Хакатон Кидс — "младший брат" большого всероссийского Хакатона, который пройдёт в университете 1–3 декабря. Мы ожидаем 20 команд, по два-пять человек в каждой", — рассказал ведущий специалист Школы инженерного резерва ТИУ Антон Назаров.

Hackathon Kids — соревнования по робототехнике и программированию среди школьников 3–11 классов. Конкурс проводится на базе Школы инженерного резерва по двум профилям — Lego Mindstorms (3–11 класс) и Arduino (5–11 класс).

"Главная особенность в том, что мы постарались сделать его доступным практически для всех школьников. Наша тематика входит в Smart City, хотя соревнования по сути своей не программистские, а роботехнические", — уточнил Назаров.

Участники условно делятся на две категории — новички и профи. Первые будут работать с наборами Lego, вторые – Arduino. Для детского Хакатона было сформировано три кейса — "Умный дом", "Умная парковка", "Умный сортировщик мусора" — все в тематике Smart City. Первый из них как раз реализуется в профиле Arduino, два других — Lego.

Задания уже выложены на сайте Школы инженерного резерва. Ребята готовятся к конкурсу заранее, в своих школах, дома. Речь о тех из них, кто уже занимается робототехникой — профи. Новички, по задумке организаторов, будут проходить ускоренное интерактивное обучение непосредственно в ходе конкурса.

"В течение двух дней их будут обучать педагоги Школы инженерного резерва. Если вдруг среди них окажутся ребята, которые легко освоят новый материал и навыки, они смогут участвовать в конкурсе наравне с профи. Поток будет общий, шансы на победу у всех одинаковые", — говорит Антон Назаров.

"Наша задача состоит в том, чтобы заинтересовать, увлечь робототехникой как можно больше детей. Чтобы те, кто еще не знает, попробовали заняться. Недаром у нас предусмотрена общая церемония открытия и закрытия Хакатона. Ребята должны почувствовать себя частью чего-то большего — Всероссийского конкурса, где они смогут увидеть своих старших товарищей — студентов, почувствовать тягу к серьезному инженерному творчеству", — резюмировал один из организаторов детского конкурса.