Хакатон соберет в Тюмени участников из разных уголков России

17:54 24 ноября 2017
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tumen.kp.ru

Команды из десяти российских вузов подтвердили участие во всероссийском конкурсе "Smart City & IoT Хакатон", который пройдет в Тюменском индустриальном университете 1-3 декабря.

Хакатон - непрерывный марафон разработчиков систем в сфере компетенций "Умный город" (Smart City), "Интернет вещей" (IoT) и "Большие данные" (Big Data).

Как сообщили в пресс-службе губернатора, среди заявленных участников Хакатона представители ТИУ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Башкирского госуниверситета, Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники, Томского архитектурно-строительного университета, Новосибирского технического университета, Южного федерального университета, вологодские государственный и государственный технический университеты.

Основными темами проектов Хакатона определены "Умная дорога и интеллектуальная транспортная система", "Умный офис", "Умное ЖКХ", "Видеоаналитика и безопасность", "Умный дом", "Мобильные приложения", "Прикладные задачи" и др.

Регистрация команд на Всероссийский конкурс "Smart City & IoT Хакатон" продлится до 30 ноября.

Теги: технологии , конкурс , проекты , ТИУ , разработки , образование
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