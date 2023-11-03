Тюменский лицеист планирует собрать полноразмерный прототип агроробота

Фото - отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Ученик лицея Тюменского индустриального университета Артем Брицкий два года работает над прототипом агропромышленного робота с внедрением передовых производственных технологий - идея создать помощника в сельском хозяйстве пришла случайно и оказалась очень интересной и востребованной, сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Прототип устройства, собранный из лего и микроконтроллера, может выполнять несколько функцией: орошать землю, проводить диагностику почвы, обрабатывать ее от сорняков, проверять качество культуры и удобрять питательными веществами. Идею поддержали и специалисты. Консультационную помощь школьнику оказали агрономы компании "Успенское".

Агроробот позволит сократить рутинные операции, выполняемые агрономами, облегчит принятие управленческих решений и повысит качество и количество урожая:

"Робот будет оборудован преимущественно отечественными устройствами. "Мозгом" является контроллер Vex, который программируется с помощью языка программирования C, – рассказывает Артем. – Сейчас рынок экологичной агротехники быстро развивается. Однако мой проект имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами. Машиной можно управлять на расстоянии, использовать ее 24 часа в сутки беспрерывно и бесперебойно. Также агроробот нового поколения будет оснащен электрическим двигателем вместо дизельного, а благодаря внедрению специальных датчиков и камер качество технических операций улучшится".

В планах - сконструировать полноразмерный прототип агроробота для малых и больших хозяйств, разработать программное обеспечение для управления сельскохозяйственной техникой и применить искусственный интеллект для анализа параметров и состояния почвы. "Свою будущую профессию планирую связать с ИТ-направлением. Для поступления рассматриваю ТИУ. Мне нравится учиться в лицее, уверен в вузе будет еще больше возможностей для реализации моих идей", – делится планами молодой человек.

Разработку школьника оценили на областном Чемпионате по робототехнике и программированию. Артем стал победителем в номинации "Промышленная робототехника" и получил награду из рук губернатора региона Александра Моора.