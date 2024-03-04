В Тюмени выбрали участников Кубка РТК, которые представят регион в Сочи

2 марта состоялся весенний этап соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень". Участниками стали 23 команды из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Сургута, с. Ярково, с. Казанское, с. Омутинское. Для некоторых из 23 команд эти соревнования были первыми в жизни, а для кого-то это уже 4-е соревнования.

По итогам соревнований в номинации "Искатель" в лидерах представители Тюмени. Первое место занял Кайгородов Дмитрий из команды "Продвинутый мухомор", на втором - Зубарев Дмитрий из команды "DIMON1K$", третье место у Тропина Артема из команды "Lizard".

В "Экстремалах" тюменцы также заняли все призовые места. Арбитайло Михаил ("Железная хватка") - первое место, Гурьев Александр ("3D-Х") - второй, Барышев Егор ("Объект 30-54") - третий.

В специальных номинациях за лучший дебют приз получил Кудряшов Михаил (команда "Фаворит", Казанка). За лучший дизайн отмечен Вороцаев Артем из детского клуба "Вектор", а симпатии экспертов за лучшее техническое решение были отданы Барышеву Егору ("Объект 30-54").

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Мы видим, как растут в своем мастерстве участники, которые уже не впервые на полигоне, и видим, с каким азартом выступают дебютанты. Надеюсь, что этот опыт поможет каждому участнику определить свою профессиональную траекторию и в будущем стать первоклассными ИТ-специалистами.

Победители основных номинаций весеннего этапа будут представлять Тюменскую область на финальных соревнованиях в Сочи в конце 2024 года. Остальные четыре команды, занявшие призовые места, попадают в общий рейтинг по всем командам России и тоже претендуют на выход в финал. Также команды-финалисты команды будут определены на осеннем этапе соревнований, который традиционно пройдет в октябре в преддверии форума "ИНФОТЕХ 2024".