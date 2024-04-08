Тюменцы стали лучшими инноваторами на национальном чемпионате по робототехнике

Сборная тюменская команда Центра робототехники и АСУ и Центра дополнительного образования "Мистер Брэйни" стала победителем в соревнованиях "Лига технологий" национального чемпионата по робототехнике.

Итоги подвели 7 апреля в Красноярске. Тюменцы отличились в номинации "Инновационный подход". Задачей ребят было создать робота для сортировки и доставки золотых самородков и пород в соответствующие места хранения. Захват породы наша команда производила при помощи манипулятора на двухколесной платформе с двумя опорами. Он может автоматически выполнять поиск породы, ее захват и доставку, используя датчики расстояния, гироскоп, акселерометр и энкодеры колёс.

Также инженерное решение ребят и их наставников позволило команде выйти в топ-5 в общем квалификационном рейтинге.