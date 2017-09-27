Тюмень за день: 26 сентября

Тюменские мужчины удивили врачей

Акция "Доктор с Вами" прошла в муниципальных поликлиниках Тюмени в минувшую субботу, 23 сентября. В этот раз она была рассчитана на мужчин, которые, как известно, не любят посещать врачей.

Столицей детского кино на неделю станет Тюмень

IV международный детский кинофестиваль "Ноль плюс" пройдет в Тюмени с 1 по 7 октября. Для жителей и гостей города это станет хорошей возможностью окунуться в яркий мир кино всей семьей. В программе фестиваля 63 кинокартины режиссеров из 33 стран: это анимационное, игровое, короткометражное, и научно-популярное, просветительское кино. В этом году фестиваль посвящен Году экологии, поэтому одна из номинаций – "Природа и человек".

Тюменцев зовут на борьбу с мусором в лесах

Региональная акция "Чистый лес" пройдет в Тюменской области 7 октября. Трудовые десанты выйдут на борьбу с мусором на территориях всех 22 лесничеств. Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции "Живи, лес!".

Ходьба, бег и велосипеды: в Гилевской роще посоревнуются любители активного отдыха

30 сентября парк "Гилевская роща" погрузится в атмосферу спортивного праздника. Здесь пройдут сразу два мероприятия для поклонников активного и здорового образа жизни – всероссийский "День ходьбы" и спортивно-физкультурное мероприятие "Тюменские просторы".

В Тюменской области выберут лучших студентов

С 18 по 29 сентября в Тюмени проводится региональный отборочный этап премии "Студент года-2017". Победители будут рекомендованы для участия во Всероссийском заочном этапе.