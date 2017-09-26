В Тюменской области выберут лучших студентов

С 18 по 29 сентября в Тюмени проводится Региональный отборочный этап премии "Студент года-2017". Победители будут рекомендованы для участия во Всероссийском заочном этапе.

В региональном отборочном этапе премии могут принять участие студенты-очники ссузов и вузов: специалисты, бакалавры, магистры, представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся в возрасте от 14 до 25 лет.

Представители вузов рассматриваются в номинациях: "Молодой ученый", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Журналист года", "Доброволец года", "Общественник года", "Иностранный студент года", "Студенческий лидер года" и Гран-при "Студент года".

Среди конкурсантов из профессиональных образовательных организаций лучшие будут выбраны в номинациях "Студенческий лидер года", "Общественник года", "Спортсмен года" и Гран-при "Студент года".

Для участия в региональном отборочном этапе необходимо предоставить: заявку, анкету, отчет о проведении регионального этапа Всероссийской студенческой премии "Студент года – 2017", портфолио "Мои достижения – мой результат", рекомендательные письма, резюме, отзывы, дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты. Также требуются сертификаты, иллюстрации, портфолио проекта, реализованного за период с сентября 2015г. по август 2017г., другие документы, подтверждающие достижения и победы в период с сентября 2015г. по август 2017г., справки с мест учебы, копии зачетных книжек за последние 2 года. Документы нужно выслать на почту 72student@mail.ru в срок до 29 сентября 2017 года.

Организаторами Региональной Премии являются Тюменская областная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи", ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер", Студенческий совет Тюменской области.