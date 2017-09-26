Ходьба, бег и велосипеды: в Гилевской роще посоревнуются любители активного отдыха

30 сентября парк "Гилевская роща" погрузится в атмосферу спортивного праздника. Здесь пройдут сразу два мероприятия для поклонников активного и здорового образа жизни – всероссийский "День ходьбы" и спортивно-физкультурное мероприятие "Тюменские просторы".

Торжественная церемония открытия состоится в 10 часов 30 минут на центральной площадке парка.

Программа всероссийского "Дня ходьбы":

- 11.00 – соревнования по скандинавской ходьбе среди мужчин и женщин на 3 км (на время);

- 11.15 – массовый заход по скандинавской и пешей ходьбе (без учета времени) на 3 км;

- 12.00 – церемония награждения победителей и призеров.

Участником "Дня ходьбы" может стать любой желающий, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.

Программа спортивно-физкультурного мероприятия "Тюменские просторы":

- 9.00–10.30 – регистрация участников мероприятия;

- 10.00 – старт в категории "Велосипедисты" на большой круг (77 км);

- 10.10 – старт в категории "Велосипедисты" на средний круг (40 км);

- 10.45 – старт в категории "Велосипедисты" на малый круг (21 км);

- 10.50 – старт в категории "Бегуны";

- 11.00–15.00 – финиш.

Участником спортивно-физкультурного мероприятия "Тюменские просторы" может стать каждый желающий в возрасте от 14 лет и старше.

Для регистрации необходимо: 1. Спортсмену заверить личной подписью персональную ответственность за свое здоровье на месте проведения соревнований. 2. В случае, если участник не достиг совершеннолетия (младше 18 лет), предоставить письменное разрешение от родителей с принятием полной ответственности за всевозможные травмы и иной ущерб здоровью.

Движение поклонников здорового образа жизни по дистанциям будет осуществляться по маршрут-картам, которые они получат при регистрации.