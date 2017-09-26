Ходьба, бег и велосипеды: в Гилевской роще посоревнуются любители активного отдыха

30 сентября парк "Гилевская роща" погрузится в атмосферу спортивного праздника. Здесь пройдут сразу два мероприятия для поклонников активного и здорового образа жизни – всероссийский "День ходьбы" и спортивно-физкультурное мероприятие "Тюменские просторы".
Торжественная церемония открытия состоится в 10 часов 30 минут на центральной площадке парка.
Программа всероссийского "Дня ходьбы":
- 11.00 – соревнования по скандинавской ходьбе среди мужчин и женщин на 3 км (на время);
- 11.15 – массовый заход по скандинавской и пешей ходьбе (без учета времени) на 3 км;
- 12.00 – церемония награждения победителей и призеров.
Участником "Дня ходьбы" может стать любой желающий, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.
Программа спортивно-физкультурного мероприятия "Тюменские просторы":
- 9.00–10.30 – регистрация участников мероприятия;
- 10.00 – старт в категории "Велосипедисты" на большой круг (77 км);
- 10.10 – старт в категории "Велосипедисты" на средний круг (40 км);
- 10.45 – старт в категории "Велосипедисты" на малый круг (21 км);
- 10.50 – старт в категории "Бегуны";
- 11.00–15.00 – финиш.
Участником спортивно-физкультурного мероприятия "Тюменские просторы" может стать каждый желающий в возрасте от 14 лет и старше.
Для регистрации необходимо: 1. Спортсмену заверить личной подписью персональную ответственность за свое здоровье на месте проведения соревнований. 2. В случае, если участник не достиг совершеннолетия (младше 18 лет), предоставить письменное разрешение от родителей с принятием полной ответственности за всевозможные травмы и иной ущерб здоровью.
Движение поклонников здорового образа жизни по дистанциям будет осуществляться по маршрут-картам, которые они получат при регистрации.
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