Тюменцы примут участие в первенстве России по вольной борьбе

Фото ГАУ ТО «ЦПСР и ССК»

С 26 апреля по 2 мая в Наро-Фоминске (Московская область) пройдёт первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. В соревнованиях примет участие сборная команда Тюменской области, в состав которой вошли спортсменки Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд.

Наш регион будут представлять три сильные участницы: Дарья Попова (59 кг), Лидия Зарубина (62 кг) и Юлия Калугина (53 кг). Все девушки являются кандидатами в мастера спорта и уже не раз показывали высокий уровень подготовки на крупных стартах. Тренер команды – И.В. Дубасов.

Команда направляется на первенство при поддержке ЦПСР и ССК, что позволяет тюменским борцам уверенно представлять область на всероссийском уровне.