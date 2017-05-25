В Тюмени осудили мужчину, совершившего зверское убийство под наркотиками

К тринадцати годам строгого режима приговорили 30-летнего жителя Тюмени Максима Борзова за разбой и жестокое убийство.

Напомним, расправу над матерью знакомого в доме на улице Ростовцева молодой человек учинил в конце января. Он пришел к приятелю взять взаймы денег, но его дома не оказалось. Дверь открыла его пожилая мать. Мужчина избил пенсионерку и задушил ее шнурком от своих спортивных штанов, после чего, посчитав, что она все еще жива, много раз ударил ее кухонным ножом. Все это мужчина проделал в состоянии наркотического опьянения.

"После расправы злоумышленник сорвал с шеи убитой золотую цепочку и прикрыл труп ковром. Забрал он и кошелек пенсионерки с банковской картой сына и пин-кодом к ней. Вечером он снял с нее 14,5 тысяч рублей. Смс-сообщение о снятии средств пришли сыну, который был удивлен этому, поскольку его мать никогда раньше не снимала деньги с карты. Он стал звонить матери, но она не отвечала. Тогда сын отпросился с работы и поехал срочно домой. В квартире он обнаружил убитую мать с ножом в шее", — раскрывают подробности трагедии в областной прокуратуре.

Убийца попал на запись камеры банкомата, где снимал деньги, поэтому на него быстро вышли. По решению суда сыну погибшей Борзов обязан выплатить миллион рублей.