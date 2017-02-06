В Тюмени по горячим следам раскрыли убийство пожилой женщины

Тело 64-летней тюменки было найдено в квартире дома на улице Николая Ростовцева в прошлый понедельник, 30 января. На нем были множественные ножевые раны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По горячим следам оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 29-летний местный житель.

Как сообщают в тюменском следственном комитете, в тот день молодой человек пришел на квартиру к знакомому, чтобы взять у него деньги взаймы. Его не было дома, дверь открыла его мать. Мужчина захотел раздобыть деньги во что бы то ни стало и решился на убийство. Он ударил женщину кулаком по лицу, сходил на кухню за ножом и заколол ее, после чего вынес из квартиры имущество. От ранений пенсионерка скончалась.

Тюменцу предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. Сейчас он находится под стражей.