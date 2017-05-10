В Ишимском районе продолжается вакцинация населения в зонах подтопления

В Ишимском районе сотрудники областной больницы № 4 продолжают работу в условиях чрезвычайной ситуации. В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий от гепатита А в пунктах временного размещения и в зонах подтопления привиты 748 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Как рассказали в медучреждении, возможность привиться есть и у жителей села Синицыно и Плешково. Необходимое количество вакцины и противодизентирийных бактериофагов направлено в Абатский район.
"Эпидемиологическая ситуация на территориях Ишима и Ишимского района стабильная. Вспышки инфекционных заболеваний и пищевые отравления не зарегистрированы", —сообщает Роспотребнадзор.
Добавим, что по состоянию на 10 мая, по данным единой дежурно-диспетчерской службы города, за последние сутки вода в реке Ишим поднялась на 7 см и ее уровень составил 972 см, темпы подъема снижаются. Продолжается подомовой обход жителей в зоне возможного подтопления и эвакуационные мероприятия. В пунктах временного размещения находится порядка сотни местных жителей. На месте работают аварийно-восстановительные и спасательные бригады.
Напомним, большая вода пришла с территории Казахстана. В конце апреля режим ЧС был введен в Казанском районе, а 5 апреля — в Ишиме и Ишимском районе.
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