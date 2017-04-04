Тюменьгортранс составил очередной рейтинг перевозчиков

В Тюмени в две последние недели марта чаще остальных на нарушениях попадались перевозчики, работающие на автобусах малого класса. Худшими в рейтинге Тюменьгортранса стали предприятия "Автолинии", "Трансервис" и "Тюменьавтолайн". Лучшими признали ПАТП-1, ПАТП-2 и "АвтоСевер".

При ранжировании учитывалось, сколько раз водители автобусов нарушали ПДД и становились виновниками ДТП. Принимались во внимание и жалобы тюменцев, которые оставляли на горячей линии.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, после каждого зафиксированного нарушения — разговора по телефону во время движения, отказа от использования ремня безопасности, нарушения правил перевозки людей с водителями проводилось обучение или внеплановый инструктаж. За грубые нарушения вроде проезда на красный с ними расторгались договорные отношения.

На прошедшей накануне планерке в Тюменьгортрансе представители местной Общественной палаты пожаловались на водителей маршруток, которые отказываются обилечивать пассажиров. По их словам, подобное регулярно происходит на маршрутах № 83, 51, 37, 76. Есть версия, что причина тому — неумение водителей маршруток пользоваться валидатором, тем самым устройством для печати билетов. Подробный инструктаж может исправить положение.