У тюменских школьников и студентов в январе меньше льготных поездок

С 1 января 2025 года подорожал проезд в городском транспорте Тюмени: за наличный расчет он составит 32 рубля, за безналичный — 31 рубль.

Для учеников стоимость проезда составляет 20% от тарифа, с нового года это 6 руб. 40 коп. за поездку (ранее — 6 руб. 20 коп.). Студенты платят половину стоимости (50%), то есть 16 рублей (15 руб. 50 коп. - до Нового года).

При этом количество льготных поездок в январе у них значительно меньше.

Лимит рассчитывается каждый месяц: учитываются по две поездки в день без учета воскресений, праздников, каникул.

Таким образом, у школьников в январе будет 34 льготные поездки (на 17 дней), у студентов — 40 поездок (на 20 дней). В феврале ожидается по 48 поездок, - сообщает Вслух.ру.