Главред "Русского репортера" обсудил с тюменскими коллегами вопросы сотрудничества

На встрече с представителями тюменских СМИ идеолог федерального образовательного проекта "Медиаполигон", главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин рассказал о целях и задачах предстоящего мероприятия, пригласил к участию в проекте местное журналистское сообщество. Участники встречи обсудили взаимовыгодное сотрудничество как по информационному взаимодействию, так и по реализации дальнейших образовательных программ.

Напомним, в апреле несколько сотен начинающих и опытных журналистов в возрасте от 18 до 30 лет со всех регионов и из стран ближнего зарубежья съедутся в Тюмень, чтобы принять участие в очередном "Медиаполигоне". С3 по 8 апреля корреспонденты, фотографы и видеографы пройдут образовательный интенсив, а затем в течение суток в собственных репортажах постараются отразить жизнь Тюмени.

Виталий Лейбин:

"Городской "Медиаполигон" - наш любимый проект. Все, кто хотят поучаствовать в нем изнутри - и молодые, и опытные коллеги - приглашаются. Приглашаются и коллеги из других регионов. Возникает такая очень динамичная, драйвовая волонтерская среда, которая учится и учит, а затем на протяжении одних суток бегает по городу, пытаясь найти его смысл.Сообщество "Медиаполигон" стало уже самостоятельным сообществом, отдельным от "Русского репортера", живет своей жизнью и оно открыто для всех".

По словам организаторов, "Медиаполигон-24" - это интенсивный репортерский прорыв в среду города без всякого изначального идеологической установки. Местные журналисты, вне зависимости от возраста, могут участвовать во всех форматах проекта, часть сюжетов будет опубликована в тюменских изданиях, часть - федеральных, в режиме онлайн за жизнью Тюмени можно будет следить на платформе Les.media. Опытным коллегам главред "РР" предложил войти в редакторский штаб проекта. Такое сотрудничество, по мнению Лейбина, позволит найти что-то новое и интересное для своих изданий, наладить федерально-региональные профессиональные коммуникации, освежить общее восприятие города.

Образовательный форум проводится по инициативе и при поддержке тюменского регионального молодежного проекта "Моя территория". По мнению руководителя тюменского агентства современных коммуникаций Ирины Широковой, тема повышения профессионального уровня молодых журналистов актуальна, поднималась она и на недавнем проектном комитете. Формат "Медиаполигона" - это отличная возможность для получения новых знаний и опыта в сфере СМИ.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский уверен, что именно школа "Русского репортера" является одним из образцов современной русскоязычной текстовой журналистики. На информационном поле она занимает золотую середину между тем, что "все плохо", и тем, что "солнце всходит - за это спасибо нашему любимому начальству":

"Самое сложное - это суметь в бесконечном количестве ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, найти какие-то важные для жизни людей базовые точки. На мой взгляд, "Русский репортер" это делает хорошо. У меня большие надежды на наше сотрудничество. Считаю, что мы многому можем научиться. И научить, наверное, тоже. Я надеюсь, что мы будем дружить очень долго", - отметил Белявский.

В рамках "Медиаполигона" пройдут лекции о тенденциях современной журналистики, интерактивные дискуссии и круглые столы, экспресс-тренинги по формату тотальной журналистики. В интенсивах примут участие ведущие спикеры команды журнала "Русский репортер": сам Виталий Лейбин, автор книг "Реальный репортер" и "Яндекс книги" Дмитрий Соколов-Митрич, Константин Мильчин и другие.

Узнавать новости о проекте, регистрироваться для участия можно на сайте mediapolygon.ru.

Татьяна Тихонова.