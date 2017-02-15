Дубай запустит в июле летающее такси

Принцип его использования будет примерно тот же, что и у флаеров в фильме "Гостья из будущего" - это будут своего рода беспилотные летающие кабины. Как пишет "Газета.Ru", передвижение будет осуществляться полностью в автоматическом режиме, включая взлет и посадку. Маршруты движения заранее установят в навигационной системе, пользователю останется лишь выбрать один из них нажатием кнопок на сенсорном экране. Регулированием полетов займется общий командный центр.

За основу летающего таксопарка принята китайская модель Ehang 184. Она может находиться в воздухе до 30 минут и развивать скорость до 160 км/ч. Летательный аппарат оборудован восемью небольшими электромоторами, поэтому выход одного-двух их них из строя критичным не окажется. Власти Дубая рассчитывают, что проект поможет сэкономить до $6 миллиардов на транспортные расходы, а также побороть пробки, сократить количество ДТП и вредных выбросов.

К сожалению, чтобы воспользоваться летающими такси, до Дубая надо для начала долететь. Из тюменского аэропорта "Рощино" когда-то был прямой рейс в этот город, два года назад его отменили. В августе прошлого года о начале продажи билетов в Дубай объявила авиакомпания "Ямал", однако в текущем расписании тюменского аэропорта такого пункта назначения до сих пор нет. В недавно озвученных планах по открытию новых направлений Дубай тоже не фигурирует.