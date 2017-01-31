Рощино запустит новые маршруты

В этом году в аэропорту Тюмени планируют открыть регулярные рейсы в Стамбул, Анталию и Салоники, сделать больше рейсов на московские направления и запустить рейсы S7 Airlines в Новосибирск и рейсы UTair на Ямал, в Оренбуржье и другие российские города. Также в Рощино хотят проработать организацию полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин) и Киргизию (Бишкек, Ош), сообщают в пресс-службе губернатора области.

В 2017 году тюменский аэропорт планирует перевезти более 1,7 миллиона пассажиров. В прошлом году пассажиропоток Рощино составил более 1,5 миллиона человек, что на 8,7% больше, чем в 2015-м году. Сейчас его маршрутная сеть насчитывает 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняет 71 авиакомпания, 20 из них работают на постоянной основе.