В Тобольске будут судить таксиста за смертельное ДТП

27-летнему таксисту грозит до пяти лет лишения свободы за ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка, а ее отец получил тяжелые травмы, дело рассмотрит Тобольский горсуд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



Гражданин Узбекистана, проживающего в Тобольске обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека ( ч. 3 ст. 264 УК РФ). По версии следствия, вечером 11 июля 2024 года он на арендованном в службе такси автомобиле KIA RIO перевозил семью с тремя детьми по автодороге Тобольск-Сетово-Елань, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля с дороги в кювет, столкновение с деревом и последующее опрокидывание в воду. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, ее отцу причинен тяжкий вред здоровью.