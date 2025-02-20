Вызванный мошенниками таксист спас бюджет одной семьи в Тюмени

Мошенники под видом сотрудников центробанка развели 16-летнего подростка на перевод им 4,5 млн рублей, но неожиданно в дело вмешался вызванный ими же для поездки до банкомата юноши таксист - выяснив причину поездки, он позвонил в полицию, а потом рассказал все родителям "спасителя" семейного бюджета.

По данным полиции, юноше позвонили якобы сотрудники Центробанка и сообщили, что хранящиеся на банковских картах деньги под угрозой - для их сохранности необходимо срочно перевести на безопасные счета. Общение продолжилось в мессенджере, куда приходили инструкции по переводу денег. Когда онлайн-перевод подростку не удался, рано утром ему вызвали до банкомата. Во время поездки водитель поинтересовался, зачем юноше рано утром в банк. Подросток рассказал, что деньги родителей под угрозой и ему необходимо срочно перевести их на безопасные счета, а также показал переписку в мессенджере. Водитель сразу понял, что с пассажиром общаются мошенники и вернулся к дому, откуда забирал подростка. Они вместе поднялись в квартиру, разбудили родителей и объяснили ситуацию, после чего те обратились в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. А таксисту за бдительность и активную гражданскую позицию в полиции вручили благодарственное письмо.