В Тюмени таксист изнасиловал пьяную барменшу

22-летний таксист отправится в колонию общего режима на 3 года 5 месяцев за изнасилование барменши, которая будучи пьяной после смены уснула на заднем сиденье автомобиля.

Установлено, что девушка работала барменом в одном из развлекательных заведений и в конце смены, ночью 9 октября 2022 года, переусердствовала с приемом алкоголя. Коллега вызвал ей частное такси и отправил домой. По дороге девушка уснула, и водитель воспользовался ее бессознательным состоянием. Прийдя в себя, она его оттолкнула и убежала к сестре, оттуда сообщили в полицию.

На следствии обвиняемый только частично признал свою вину. В суде отметили, что приговор вынесен с учетом положительных характеристик подсудимого.