Судебные приставы не смогли найти компанию стоимостью $62,5 миллиарда

16:45 15 февраля 2017
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static.life.ru

Служба судебных приставов безуспешно пытается взыскать 274,9 тысячи рублей с... российского подразделения всемирно известной компании Uber. Как сообщает "Лайф", подразделение задолжало по страховым выплатам управлению ПФР №6 по Москве. Двухлетние попытки Пенсионного фонда получить деньги кончились ничем: один раз исполнительный лист вернулся взыскателю из-за отсутствия денежных средств на банковских счетах должника, а в другой раз - из-за отсутствия имущества.

При этом нельзя сказать, что дела у Uber идут совсем уж плохо. В 2015 году ООО "Убер текнолоджи" получило 5 миллионов рублей чистой прибыли. А капитализация всего международного конгломерата составляет $62,5 миллиарда. Кстати, уже весной неуловимый Uber собирается открыться в Тюмени. 

Теги: ПФР , приставы , судебные приставы , такси , долги , ФССП , Пенсионный фонд России , Пенсионный фонд
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