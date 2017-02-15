Судебные приставы не смогли найти компанию стоимостью $62,5 миллиарда

Служба судебных приставов безуспешно пытается взыскать 274,9 тысячи рублей с... российского подразделения всемирно известной компании Uber. Как сообщает "Лайф", подразделение задолжало по страховым выплатам управлению ПФР №6 по Москве. Двухлетние попытки Пенсионного фонда получить деньги кончились ничем: один раз исполнительный лист вернулся взыскателю из-за отсутствия денежных средств на банковских счетах должника, а в другой раз - из-за отсутствия имущества.

При этом нельзя сказать, что дела у Uber идут совсем уж плохо. В 2015 году ООО "Убер текнолоджи" получило 5 миллионов рублей чистой прибыли. А капитализация всего международного конгломерата составляет $62,5 миллиарда. Кстати, уже весной неуловимый Uber собирается открыться в Тюмени.