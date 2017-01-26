Партнер Uber набирает водителей для работы в Тюмени

Соответствующее объявление размещено на партнерском сайте. Известно, что Uber (аналогично Яндекс.Такси и Gett) не работает напрямую с физическими лицами - водителями. Он заключает договоры фрахтования автомобилей с организациями, а уже те набирают себе работников. В частности, данный факт упоминается в прошлогоднем обращении Федерации автовладельцев России в Генеральную прокуратуру и ФАСс жалобой на агрегаторов такси.

Одна из таких организаций-партнеров Uber пишет на своем сайте, что

в Uber дали понять, что компания будет проводить экспансию в городах до 500 тысяч жителей, к которым Тюмень имеет непосредственное отношение. По нашим оценкам, Uber откроется в Тюмени в к весне 2017 года.

Пока что Uber единственная из сетей такси федерального уровня, которая отсутствует в Тюмени. Пр этом она уже работает в Екатеринбурге. Поскольку в пошлом году в столицу тюменского региона пришли и Яндекс.Такси, и Gett, то логичен интерес вслед за ними к нашему городу со стороны Uber'а.