Тюмень приняла Первенство УрФО по баскетболу среди девушек

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тюмени с 1 по 5 ноября прошло Первенство Уральского федерального округа по баскетболу среди команд девушек до 16 лет. В соревнованиях приняли участие семь команд.

За медали боролись СШОР "Самотлор" (Нижневартовск), ДЮСШ "УГМК-Юниор" (Верхняя Пышма), СШОР №8 по баскетболу (Челябинск), СШ по баскетболу им Канделя и СШ №3 им. Мышкина (обе - Екатеринбург), СШ "Старый соболь" (Нижний Тагил) и тюменская СШ №3.

Безусловным лидером турнира стала команда из Югры. Под руководством тренера Максима Чернявского спортсменки прошли весь турнир без единого поражения, доказав своё превосходство в технике, стратегии и сплочённости. Второе место заняла команда Верхней Пышмы. Третьими стали представительницы Челябинска. Тюменки заняли пятое место.

"5‑е место - достойный результат, но мы знаем, что команда может больше. Девчата играли против сильнейших команд УрФО, показали характер, научились держать удар и увидели, над чем работать дальше. Каждая ошибка - это точка роста, каждый матч - опыт, который нельзя купить", - отметила тренер команды Галина Кармакских.