Тюменская "Гвардия" продолжает выступление в Чемпионате АСБ

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Очередные игры первого группового этапа в высшем дивизионе Поволжье-Урал среди мужских команд пройдут в Магнитогорске с 14 по 16 ноября. Тюменская команда "Гвардия" выступает в группе Б1 и проведёт три матча.

Сначала тюменцы 14 ноября сыграют с ОГПУ-СШОР-5 из Оренбурга, затем 15 ноября встретятся с командой "Уфимец-БашГАУ" (Уфа), а 16 ноября - с СамГТУ-BROZ (Самара). Кроме того, в Магнитогорске выступят ЮГУ-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) и хозяева площадки "Стальные сердца", которые только стартуют в розыгрыше.

В предыдущем туре наши парни играли в Тюмени и не смогли пополнить свой баланс очков, но проявили боевой дух, боролись до конца и наверняка полны решимости исправить положение.

Напомним, в этом сезоне мужская "Гвардия" серьезно обновила состав и выступает под руководством нового тренера Анастасии Вахмяниной.