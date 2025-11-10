Тюменская "Гвардия" продолжает выступление в Чемпионате АСБ

Очередные игры первого группового этапа в высшем дивизионе Поволжье-Урал среди мужских команд пройдут в Магнитогорске с 14 по 16 ноября. Тюменская команда "Гвардия" выступает в группе Б1 и проведёт три матча.
Сначала тюменцы 14 ноября сыграют с ОГПУ-СШОР-5 из Оренбурга, затем 15 ноября встретятся с командой "Уфимец-БашГАУ" (Уфа), а 16 ноября - с СамГТУ-BROZ (Самара). Кроме того, в Магнитогорске выступят ЮГУ-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) и хозяева площадки "Стальные сердца", которые только стартуют в розыгрыше.
В предыдущем туре наши парни играли в Тюмени и не смогли пополнить свой баланс очков, но проявили боевой дух, боролись до конца и наверняка полны решимости исправить положение.
Напомним, в этом сезоне мужская "Гвардия" серьезно обновила состав и выступает под руководством нового тренера Анастасии Вахмяниной.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru