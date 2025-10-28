Тюмень приняла тур всероссийских соревнований по баскетболу среди студенческих команд

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

С 23 по 26 октября 2025 года в Тюмени состоялся домашний тур всероссийских соревнований по баскетболу среди студенческих команд в рамках Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола сезона 2025-2026 среди юношей и девушек до 25 лет.

В рамках Студенческой лиги РЖД среди женских команд группы Б1 в Тюмени сыграли "Крылатые Барсы" (Казань), "ЧГУ-Атланта" (Чебоксары) и тюменская "Гвардия". К сожалению, тюменки уступили в обеих встречах с одинаковым счётом 51:91. Всего в группе Б1 выступают шесть команд - кроме сыгравших в Тюмени, это "ЧМ-Политех" (Санкт-Петербург), МИНСК и ОрелГУ-Орлицы (Орел).

Несмотря на неутешительные результаты в этих матчах, важно отметить, что женская "Гвардия" сегодня - молодой коллектив, который только начинает свой путь в большом баскетболе, и каждый матч, особенно перед родными болельщиками - это ценный опыт и возможность для роста.

Также Тюмень принимала игры высшего дивизиона "Поволжье-Урал" АСБ среди мужских команд в группе Б1. К тюменской "Гвардии" приехали ПНИПУ, ПГНИУ (обе - Пермь) и ЮГУ-ЮКИОР из Ханты-Мансийска.

Данный тур стал первым под руководством нового тренера Анастасии Вахмяниной. Состав "Гвардии" практически полностью обновился, ребята только начинают привыкать друг к другу, выстраивать взаимодействие и искать свою химию на площадке.

В первой игре с "Универ-ПГНИУ" не удалось реализовать всё задуманное - допустили ошибки в подборе и завершении атак. Несмотря на это, команда боролась до конца и показала желание играть коллективно.

Во второй встрече против ЮГУ-ЮКИОР тюменцы вели практически весь матч, демонстрируя хороший темп и уверенность, но концовка сложилась не в пользу хозяев, не хватило холодной головы и точности в решающие минуты.

Третья игра прошла против серьезного соперника - ПНИПУ. Несмотря на крупный счёт, команда показала характер, старалась действовать до конца и искать свои возможности.

"Команда находится в стадии становления, но уже видны стремление, энергия и желание прогрессировать. Каждый матч даёт опыт, а каждый игрок делает шаг вперёд. Главное - мы растём, работаем и становимся одной командой", - отметила Анастасия Вахмянина.