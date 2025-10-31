Тюменец завоевал четыре золота всероссийских соревнований по плаванию в Калининграде

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Калининграде 29 и 30 октября прошли Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек 11-13 лет, ранее отличившихся на соревнованиях "Веселый дельфин". Тюменский пловец Алексей Почетный завоевали сразу четыре золотых медалей.

Пловцы соревновали в традиционных заплывах на дистанциях 50, 100 и 200 метров всеми стилями, а также на 200 и 400 метрах комплексным плаванием. Также проводились Суперфинальные заплывы на выбывание: по восемь лучших юношей и девушек по результатам "полтинника" вольным стилем в ходе трех раундов оспаривали медали.

Четыре золотых медали в копилку Тюменской области принес Алексей Почетный. На его счету первые места в плавании на дистанции 200 метров на спине и комплексным плаванием, а также в стометровке вольным стилем и на спине. Также стоит отметить Еву Ефремову - в стометровке на спине спортсменке не хватило всего две десятых секунды до норматива мастера спорта, девушка заняла итоговое седьмое место среди 45 участниц.

Сопровождал команду на соревнованиях тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Владислав Костылев.