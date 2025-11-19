Сборная ТюмГУ успешно выступила на Кубке студенческой лиги водных видов спорта

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Москве 15 и 16 ноября прошли Всероссийские соревнования по плаванию - Кубок студенческой лиги водных видов спорта. Тюменскую область представляла сборная Тюменского государственного университета, ребята в общей сложности сумели завоевать девять медалей - по три каждого достоинства.

Золотые медали завоевали Ангелина Шелест (50 метров на спине), Егор Юрченко (50 метров баттерфляем) и Владислав Павлов (100 метров брассом).

Серебро в 50-метровке на спине взял Егор Юрченко и на 50 метрах брассом Владислав Павлов. Также второе место тюменцы заняли в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров, отличились Ангелина Шелест, Владислав Павлов, Егор Юрченко и Дарья Майсюк.

Егор Юрченко также выиграл две бронзовые медали в вольном стиле на 50 и на 100 метров. Кроме того, третье место принесла нашей сборной и эстафета вольным стилем 4х50, бронзу взяли Богдан Якимович, Максим Семенов, Владислав Павлов и вновь Егор Юрченко.

По итогам соревнований сборная ТюмГУ заняла третье место в дивизионе "Академ" и второе - по итогам медального зачёта среди всех вузов.

Отметим, что Дарья Майсюк, Богдан Якимович и Максим Семенов также представляют Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд.

В соревнованиях приняли участие более 500 пловцов из 57 команд ведущих вузов страны.