Соревнования по плаванию "Юность России" принесли Тюменской области шесть медалей

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

На завершившихся в Краснодаре Всероссийских соревнованиях по плаванию "Юность России" среди юношей и девушек 11-13 лет спортсмены Тюменской области выиграли шесть медалей: пять золотых и одну серебряную.

Сразу три первых места удалось завоевать в плавании на спине. Среди юношей на дистанции 100 и 200 метров отличился представитель СК "Академия спорта" Алексей Почётный. Тренирует пловца Елена Петухова. А среди девушек воспитанница СШ Уватского муниципального округа, подопечная тренера Зои Канеевой Ева Ефремова в 100-метровке на спине не просто стала лучшей, но и установила рекорд соревнований - 1:01.88.

Кроме того, Алексей взял два золота в вольном стиле - на дистанции 100 и 200 метров, а Ева заняла второе место в 200-метровке на спине.

Также отметим, что совсем немного до медалей не хватило спортсмену тюменской СШ № 42 Семёну Иванову, он стал четвертым в баттерфляе на 50 метров, уступив бронзовому призёру 0,08 секунды.

Сопровождал тюменскую сборную на соревнованиях тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Владислав Костылев.