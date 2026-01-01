В тюменском селе в Рождество в новом храме провели первую божественную литургию

в селе Прокуткино Ишимского округа 7 января состоялась первая божественная литургия в новой Христорождественской церкви, накануне в нее перенесли из Никольского собора Ишима единственную сохранившуюся чтимую икону Приишимья - икону святой Евфимии Всехвальной. Информацию об этом опубликовал краевед и культуролог Геннадий Крамор.

Храм в Прокуткино возведен трудами мецената Игоря Фалькова, село является "исторической родиной" для иконы святой Евфимии Всехвальной, которая впервые явилась миру в 1911 году, позже исчезла, а осенью 2005 года вновь явилась миру с обретённой историей. В Никольском кафедральном соборе она пребывала не менее полувека, сообщил Крамор.