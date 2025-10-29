В Тюменской области стартует конкурс "Физкультура, спорт и совершенство"

С 5 ноября в Тюменской области стартует областной заочный конкурс "Физкультура, спорт и совершенство". Конкурс проводится по четырем номинациям.

"Физкультура для всех" - среди спорторганизаторов (инструкторы по спорту, инструкторы по физической культуре, инструкторы-методисты и иные специалисты, осуществляющие проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, а также в школьных и студенческих спортивных клубах образовательных организаций), работающих по основному месту работы в ДЮСШ, СШ, ДЮЦ, ЦФОР, спортивных клубах образовательных организаций (ВПО, СПО, общеобразовательные организации) Тюменской области.

"Массовость" - среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта.

"Мастерство" - среди тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на этапах начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе 1, 2 годов обучения.

"Совершенство" - среди тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на учебно-тренировочном этапе 3, 4, 5 годов обучения, совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, а также тренеров, работающих с переменным составами занимающихся или сборными командами Тюменской области.

При подведении итогов конкурса также будут определены победители в дополнительной номинации "Путь к совершенству". Победителей и призёров наградят дипломами Департамента физической культуры и спорта Тюменской области и денежными призами.

Документы для участия в конкурсе необходимо направить в бумажном варианте по 14 ноября 2025 года (включительно) по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО "ЦПСР и ССК"). Подробная информация по телефону: 8 (3452) 345-177.

Положение о проведении конкурса с приложениями размещено на сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Деятельность центра" - "Конкурсы" - 2025.