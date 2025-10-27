5 ноября станет Днем работников суда

В России будет отмечаться День работника суда - новый профессиональный праздник назначен на 5 ноября, сообщает тг-канал правительства РФ.

Инициатива установления праздничной даты поддержана президентом, к которому обратился педседатель Верховного суда Игорь Краснов. Празднование приурочено к дате издания указа Императора Всероссийского Петра I "О форме суда". Этот указ увидел свет в 1723 году. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста, пояснили выбор даты в тг-канале правительства.