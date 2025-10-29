Ростелеком предлагает тюменским журналистам побороться за поездку в Арктику

Ростелеком запустил XV конкурс "Вместе в цифровое будущее", Главный приз для тех, кто пишет и рассказывает о событиях телекоммуникационной отрасли, технологических трендах и инновационных технологиях - пресс-тур в Арктику. Стратегическим партнером конкурса выступает Минцифры РФ.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.

В конкурсе пять основных номинаций - печать, ТВ и видеоконтент в СМИ; радио и подкасты; интернет-СМИ; соцмедиа и и пять специальных: "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" от Минцифры России; "Фундамент цифровизации" от "Базиса"; "Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга" от В2С "Ростелекома"; "Цифровизация отраслей" от В2В "Ростелекома"; "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Тюменские журналисты ежегодно активно участвуют в конкурсе и занимают призовые места.

Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае 2026 года, федерального — в июне 2026 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.