В Тюменской области определили лучшие организации дополнительного образования спортивной направленности

В Тюменской области с 1 по 30 сентября 2025 года прошел заочный конкурс среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2024-2025 учебный год.

В конкурсе приняло участие 13 учреждений сферы физической культуры и спорта из девяти муниципальных образований: Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского муниципального округа, а также Казанского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского и Уватского районов.

Определены победители и призеры в следующих номинациях:

Номинация № 1. "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта" (с численностью обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта от 1500 человек и свыше)

1 место - МАУ ДО СШ № 1 г. Тюмени

2 место - МАУ ДО СШ № 2 г. Тюмени

3 место - МАУ ДО СШ № 2 г. Тобольска

Номинация № 2. "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта" (с численностью обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта до 1500 человек)

1 место - МАУ ДО "СШ" Уватского муниципального района

2 место - МАУ ДО СШ № 2 Тюменского муниципального района

3 место - МАУ ДО "СШ Казанского района им. ГР Раизова Ж.Н."

Номинация № 3. "Лучшие практики реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта"

1 место - МАУ ДО САШ "НЕГЕ" г. Тюмени

Информация об итогах конкурса размещена на официальном сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025).