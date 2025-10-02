В Тюменской области определили лучшие организации дополнительного образования спортивной направленности

В Тюменской области с 1 по 30 сентября 2025 года прошел заочный конкурс среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2024-2025 учебный год.
В конкурсе приняло участие 13 учреждений сферы физической культуры и спорта из девяти муниципальных образований: Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского муниципального округа, а также Казанского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского и Уватского районов.
Определены победители и призеры в следующих номинациях:
Номинация № 1. "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта" (с численностью обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта от 1500 человек и свыше)
1 место - МАУ ДО СШ № 1 г. Тюмени
2 место - МАУ ДО СШ № 2 г. Тюмени
3 место - МАУ ДО СШ № 2 г. Тобольска
Номинация № 2. "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта" (с численностью обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта до 1500 человек)
1 место - МАУ ДО "СШ" Уватского муниципального района
2 место - МАУ ДО СШ № 2 Тюменского муниципального района
3 место - МАУ ДО "СШ Казанского района им. ГР Раизова Ж.Н."
Номинация № 3. "Лучшие практики реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта"
1 место - МАУ ДО САШ "НЕГЕ" г. Тюмени
Информация об итогах конкурса размещена на официальном сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025).
