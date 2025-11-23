Почему деревья просыпаются в ноябре

Ноябрь в Сибири преподносит сюрпризы: затяжные оттепели, дневные плюсовые температуры, яркое солнце. И нередко садоводы замечают тревожную картину – на яблонях, вишнях или сливе вдруг начинают набухать почки. Иногда они даже слегка распускаются, словно природа решила, что за окном весна.

Стоит ли паниковать и какие меры можно предпринять, рассказал заведующий учебным ботаническим садом Тюменского государственного университета Константин Тальнишных.

По словам специалиста, подобные ситуации не являются редкостью – особенно в последние годы, когда климат становится все менее предсказуемым. После первых заморозков древесные растения входят в состояние зимнего покоя, биологические процессы резко замедляются.

Но если вслед за похолоданием вдруг наступает длительное потепление, дерево воспринимает это как сигнал к возобновлению вегетации.

– Потепление после заморозков может стимулировать уже ушедшие в спячку растения к вегетации. Набухшие и распустившиеся почки погибнут при наступлении морозов. Это ослабит растение перед зимовкой, – поясняет Константин Тальнишных.

Фактически дерево оказывается "обмануто" аномальными погодными условиями. Оно тратит часть запасенных на зиму ресурсов, и при следующем резком похолодании молодые почки оказываются беззащитными.

У большинства плодовых культур имеется несколько уровней почек – основные, дополнительные и так называемые спящие, расположенные глубже. Даже если ноябрьские "проснувшиеся" почки погибнут в январские морозы, дерево компенсирует потерю за счет внутренних ресурсов. Да, часть завязей может быть утрачена, но полностью урожай будущего года обычно не пропадает.

Константин Тальнишных подчеркивает: чудес ждать не стоит, но небольшая профилактическая поддержка не повредит.

1. Притенение от солнца

Оттепель особенно опасна при ярком солнечном свете: древесина нагревается, что стимулирует пробуждение почек. Садоводы могут слегка притенить южную сторону стволов – например, с помощью лапника, ткани или временного щита. Это уменьшит нагрев и снизит риск "ложного пробуждения".

2. Калийно-фосфорные удобрения

– Такое удобрение можно внести для загущения сока, – советует специалист.

Подобные подкормки способствуют лучшему вызреванию древесины и повышают зимостойкость, однако эффективность будет умеренной – это скорее дополнительная мера, чем полноценная защита.

Кому действительно нужна защита

Большинству взрослых, здоровых плодовых деревьев временное ноябрьское "пробуждение" не приносит серьезного вреда. Но особое внимание стоит уделить:

• молодым саженцам 1-3 года;

• ослабленным деревьям после болезней или повреждений;

• теплолюбивым сортам, выращиваемым на грани зоны устойчивости, - сообщает Мегатюмень.