Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тобольске 23 октября названы победители и призёры конкурса профессионального мастерства между специалистами физической культуры и спорта Тюменской области. Результаты определены по итогам теоретико-методического (презентация своего инновационного продукта) и практического этапов.

Борьба велась в четырёх номинациях, в финальных этапах приняли участие 23 специалиста. По традиции оценку выступлениям давало основное и альтернативное жюри. Конкурсные комиссии оценивали компетентность, новаторство, внедряемость предложенных методик в массовую практику, а также оригинальность подачи материала.

Победителями и призёрами стали:

Номинация №1 "Шаг к здоровью"

1 место - Наталья Плесовских, инструктор по физической культуре МАДОУ "Детский сад №40 - ЦРР" г. Тобольска

2 место - Владимир Теплоухов, инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №158 г. Тюмени

3 место - Светлана Фролова, инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №79 г. Тюмени

По мнению альтернативного жюри, лучшим в этой номинации был Владимир Теплоухов.

Номинация №2 "Физкульт-Ура"

1 место - Егор Лапаев, учитель физической культуры МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им. В.П. Неймышева" г. Тобольска

2 место - Наталья Лиманская, преподаватель ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический колледж"

3 место - Валентина Радченко, учитель физической культуры МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №56" г. Тюмени

По мнению альтернативного жюри, первое место также занял Егор Лапаев.

Номинация №3 "Спортивный резерв"

1 место - Анастасия Сиваченко, тренер-преподаватель МАУ ДО "СШ №2" г. Тобольска

2 место - Павел Корсаков, тренер-преподаватель ГАУ ТО "ЦПСР и ССК"

3 место - Анна Халманских, инструктор-методист ГАУ ДО ТО "ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой"

Согласно выбору альтернативного жюри, Анастасия Сиваченко также была лучшей.

Номинация №4 "Спорт без границ"

1 место - Елена Ягудина, тренер-преподаватель ФГАОУ ТО "Тюменский государственный университет"

2 место - Анна Гаськова, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" г. Тюмени

3 место - Елена Плотникова, старший тренер-преподаватель МАУ ДО "СШ №1" г. Тобольска

Елена Ягудина была лучшей и по мнению альтернативного жюри.