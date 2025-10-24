Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта

В Тобольске 23 октября названы победители и призёры конкурса профессионального мастерства между специалистами физической культуры и спорта Тюменской области. Результаты определены по итогам теоретико-методического (презентация своего инновационного продукта) и практического этапов.
Борьба велась в четырёх номинациях, в финальных этапах приняли участие 23 специалиста. По традиции оценку выступлениям давало основное и альтернативное жюри. Конкурсные комиссии оценивали компетентность, новаторство, внедряемость предложенных методик в массовую практику, а также оригинальность подачи материала.
Победителями и призёрами стали:
Номинация №1 "Шаг к здоровью"
1 место - Наталья Плесовских, инструктор по физической культуре МАДОУ "Детский сад №40 - ЦРР" г. Тобольска
2 место - Владимир Теплоухов, инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №158 г. Тюмени
3 место - Светлана Фролова, инструктор по физической культуре МАДОУ д/с №79 г. Тюмени
По мнению альтернативного жюри, лучшим в этой номинации был Владимир Теплоухов.
Номинация №2 "Физкульт-Ура"
1 место - Егор Лапаев, учитель физической культуры МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им. В.П. Неймышева" г. Тобольска
2 место - Наталья Лиманская, преподаватель ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический колледж"
3 место - Валентина Радченко, учитель физической культуры МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №56" г. Тюмени
По мнению альтернативного жюри, первое место также занял Егор Лапаев.
Номинация №3 "Спортивный резерв"
1 место - Анастасия Сиваченко, тренер-преподаватель МАУ ДО "СШ №2" г. Тобольска
2 место - Павел Корсаков, тренер-преподаватель ГАУ ТО "ЦПСР и ССК"
3 место - Анна Халманских, инструктор-методист ГАУ ДО ТО "ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой"
Согласно выбору альтернативного жюри, Анастасия Сиваченко также была лучшей.
Номинация №4 "Спорт без границ"
1 место - Елена Ягудина, тренер-преподаватель ФГАОУ ТО "Тюменский государственный университет"
2 место - Анна Гаськова, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" г. Тюмени
3 место - Елена Плотникова, старший тренер-преподаватель МАУ ДО "СШ №1" г. Тобольска
Елена Ягудина была лучшей и по мнению альтернативного жюри.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru