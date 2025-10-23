Новая эра здравоохранения: от лечения к предотвращению

В ходе пленарной сессии на конгрессе "Национальное здравоохранение — 2025" "Новая модель охраны здоровья — 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине" президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф обозначил ключевые тренды развития медицинских технологий.

По словам Германа Грефа, демографический переход приводит к тому, что старшее поколение становится самой быстрорастущей группой общества. За последние 60 лет средняя продолжительность жизни в мире выросла почти на 20 лет. И основная задача сегодня — не просто продлить жизнь, а обеспечить её качество.

Для решения этой задачи требуется смена парадигмы: переход от реактивного здравоохранения, которое лечит уже возникшие заболевания, к проактивному подходу, где медицина предупреждает и предотвращает риски. Этот переход помогают сделать ИИ и цифровые технологии. Большие языковые модели, например GigaChat, способны не только обрабатывать информацию, но и анализировать закономерности, предлагать гипотезы и участвовать в научных открытиях. ИИ может объединять данные из разных источников — от медицинских записей до генетики, — формируя новые подходы к лечению и профилактике.

Результаты внедрения ИИ в здравоохранении уже ощутимы, подчеркнул Герман Греф. Точность диагностики растёт, время на постановку диагноза сокращается. ИИ помогает врачам видеть то, что раньше оставалось незамеченным. GigaChat сдаёт профессиональные тесты на уровне врачей и диагностирует заболевания точнее мировых аналогов. Тот факт, что ИИ проходит аккредитации по разным медицинским специальностям, демонстрирует его готовность к интеграции в реальную клиническую практику.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

Мы наблюдаем стремительный прогресс в создании фундаментальных мировых моделей, среди которых — наша разработка GigaChat. В медицинском направлении она соответствует всем международным бенчмаркам и успешно прошла необходимые экзамены. Там, где GigaChat уже внедрён, количество диагностических ошибок сократилось на 30%. Результатом наших общих усилий должно стать человекоцентричное здравоохранение. Это принципиально новое качество, новая эра управления здоровьем, и к 2040 году мы туда должны прийти.

Новые технологии открывают путь к созданию Agent Verse AGI-Med — экосистемы взаимодействующих ИИ-агентов. Одни помогают врачам, другие — пациентам, третьи координируют работу медицинского учреждения. Такое распределённое взаимодействие обеспечивает автономность медицины. ИИ-агенты уже доказывают свою эффективность, снижая нагрузку на врачей и ускоряя обслуживание.