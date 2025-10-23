В Тобольске задержан незадачливый вор, оставивший добычу под окном из-за испуга

В Тобольске раскрыта попытка кражи, больше похожая на сюжет комедийного фильма. Весной этого года в полицию обратилась местная жительница, которую соседи встревожили открытым настежь окном в квартире ее брата, уехавшего в другой город. Под окном, расположенным на первом этаже в подгорной части города, стояли подозрительные мешки.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что мешки были заполнены вещами пропавшего хозяина. Оперативники быстро вышли на след 28-летнего тоболяка. Как выяснилось, накануне отъезда потерпевший распивал алкогольные напитки с этим молодым человеком, который был ему малознаком.

Злоумышленник признался, что на следующий день снова пришел в гости, но, не застав хозяина, решил им не стать. Приметив во время предыдущего визита телевизор, он разработал план проникновения. Используя поленья в качестве подставки и лом из огорода, он вскрыл оконную створку и проник внутрь.

Помимо телевизора, он начал собирать в мешки электроинструменты, одежду и даже продукты питания. Все награбленное он складывал в мешки и выставлял за окно, чтобы, видимо, упростить вынос. Однако его плану не суждено было сбыться. Услышав звук, похожий на то, что в дверь вставляют ключ, вор в панике бросил все и сбежал через то же окно, так и не забрав "добычу".

По данному факту следователем МО МВД России "Тобольский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.