Участники детского Инфотеха обсудили с экспертом опасность дипфейков

Цифровой ликбез по теме "Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки" прошел на детском форуме "Инфотех Junior". Школьникам рассказали, как искусственный интеллект создает фейковые видео, аудио и изображения, способные имитировать настоящего человека. Эксперты показали, где дипфейки применяются во благо, а где становятся инструментом обмана.

Спикером выступил Антон Царев, менеджер по работе с образовательными организациями компании "Киберпротект. Он отметил, что мошенники уже давно и активно осваивают эти технологии.

Школьники узнали, на что обращать внимание, чтобы определить дипфейк: "неживые" глаза, искажения мимики, сбитые тени, "роботизированный" голос и др. Вспомнили, что ради совей безопасности нужно проверять источники информации, не реагировать на подозрительные сообщения и говорить со взрослыми, если кажется, что мошенник пытается выйти на контакт.

Замгубернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Технологии искусственного интеллекта дают огромные возможности, но для правильной работы с ними необходимо критическое мышление и цифровая насмотренность. Умение отличать реальный контент от подделки становится частью цифровой грамотности, без которой невозможно чувствовать себя уверенно в современном мире. Поэтому такие уроки важны — они учат школьников критически оценивать информацию, развиваться в сфере ИИ и не попадаться на уловки мошенников.