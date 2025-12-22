Смоленск и Елец станут городами притяжения молодёжи в 2026 году

Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году, сообщили в Минцифры РФ.

Смоленск признан молодёжной столицей России, Елен назван городом молодёжи в 2026 году. таковы резкльтаты голосования россиян за города, где в следующем году будут проходить форумы, фестивали и выездные программы для студентов, молодых предпринимателей и волонтёров. Победителей конкурса определит экспертное жюри, учитывая результаты народного голосования.

В народном голосовании на Госуслугах участвовало более 1,1 млн человек — на 300 тыс. больше, чем в прошлом году.

"Молодёжная столица":

• Смоленск — 559 тыс. голосов

• Томск — 290 тыс. голосов

• Челябинск — 92 тыс. голосов

• Салехард — 71 тыс. голосов

• Вологда — 68 тыс. голосов

• Сыктывкар — 39 тыс. голосов



"Город молодёжи":

• Елец — 483 тыс. голосов

• Шерегеш — 277 тыс. голосов

• Выкса — 106 тыс. голосов

• Норильск — 101 тыс. голосов

• Новый Уренгой — 94 тыс. голосов

• Старая Русса — 58 тыс. голосов



"Молодёжная столица" — это специальная номинация Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых", на которую могут претендовать региональные столицы. "Город молодёжи" — звание для малых городов. В городах, получивших звание, пройдут флагманские события Росмолодёжи и другие молодёжные мероприятия.