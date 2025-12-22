Косуля стала причиной ДТП на тюменской трассе

Тойота съехала в кювет и опрокинулась 21 декабря на 42-м километре автодороги Омутинское-Армизонское из-за того, что 33-летний водитель пытался избежать наезда на косулю. Животное не пострадало, а вот 36-летний пассажир автомобиля получил травмы.
В целом на дорогах Тюменской области за выходные произошло семь дорожно-транспортных происшествий, ранения в них получили 10 человек, сообщили в ГАИ ТО.
